Тиждень на Харківщині почнеться з грози

29 липня у Харкові та області оголосили про штормове попередження, вдень прогнозують короткочасні дощі, грози, а місцями навіть град.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 29 липня, на Харківщині короткочасні дощі розпочнуться вдень. З ними очікується гроза та пориви західного вітру, 15-20 м/с, місцями град. Така погода відповідатиме першому рівню небезпечності.

Температура повітря 29 липня:

у Харкові: вночі 17-19º, вдень 27-29º;

у Харківській області: вночі 14-19º, вдень 27-32º.

30 липня очікується невеликий короткочасний дощ. Вдень дощ перейде у помірний, місцями можлива гроза.

Вітер 30 липня у Харківському регіоні буде північно-західним, але місцями можливі пориви 15-20 м/с.

У вівторок у Харкові та області похолодає — вночі температура повітря буде на рівні 12-17º, вдень — 19-24º.