Суспільство

Сьогодні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ
29 Липня 2024 07:26
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армія, свято
Ілюстративне фото / Командування Сил спеціальних операцій

29 липня українські спецпризначенці відзначають професійне свято. 

ССО ЗСУ – окремий рід сил Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій.

Основними завданнями Сил спеціальних операцій є рейди та сучасні бойові дії, психологічні операції, добуття розвідувальної інформації за лінією фронту, ліквадація осіб, які становлять загрозу Україні тощо.

Безпосередньо бойову основу Сил спеціальних операцій ЗСУ становлять чотири частини спеціального призначення, чотири підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, змішана авіаційна ескадрилья.

Нині командувачем ССО ЗСУ є бригадний генерал Олександр Трепак.


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