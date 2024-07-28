Політика

Рейтинг Камали Гарріс продовжує зростати
28 Липня 2024 20:09
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вибори, сша
Віцепрезидент США Камала Гарріс / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Рейтинг прихильності віцепрезидентки США Камали Гарріс зріс за кілька днів після того, як президент Джо Байден вийшов з президентських перегонів.

Про це свідчать результати опитуванням ABC News/Ipsos.

Згідно з опитуванням, рейтинг прихильності до віце-президента підскочив до 43%, а рейтинг несприятливості знизився до 42%. В опитуванні ABC News/Ipsos, оприлюдненому тиждень тому, рейтинг підтримки Гарріс становив 35%, тоді як 46% вважали її неприйнятною.

Водночас, згідно з опитуванням ABC News/Ipsos, рейтинг прихильності кандидата в президенти Дональда Трампа за тиждень знизився з 40% до 36%.


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