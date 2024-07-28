Суспільство

Юридичних підстав для надсилання електронних повісток поки що немає, – Міноборони
28 Липня 2024 16:06
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мобілізація
Ілюстративне фото / Суспільне

Повістки можна надсилати рекомендованим листом з описом вкладення, юридичних підстав для надсилання електронних повісток на сьогодні немає.

Про це в інтерв’ю NV заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

“Нині для цього відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від міністерства”, — сказав він.

За словами речника МОУ, люди оновили свої контактні дані — телефони, адреси.

“Зараз згідно з нинішньою нормативною-правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення. Відповідно, це механізм, який буде застосовуватися. Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться”, — сказав Лазуткін.

Представник відомства заявив, що потреби видавати повістки на вулицях не буде, якщо всі оновлять свої військово-облікові дані, а порушники правил військового обліку самостійно з’являться у ТЦК та СП чи зареєструються у застосунку “Резерв+”.


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