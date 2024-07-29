Політика

Ердоган погрожує “увійти” в Ізраїль для допомоги Палестині
29 Липня 2024 07:08
читать на русском →
ізраїль, туреччина
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган / Фото: AP

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив “увійти” в Ізраїль для підтримки палестинців.

За його словами, Туреччина повинна бути “дуже сильною”, щоб Ізраїль не міг тиснути на Палестину, повідомляє Reuters.

“Так само, як ми увійшли в Нагірний Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити подібне з ними. Немає жодних причин, чому ми не можемо це зробити. Ми просто повинні бути сильними, щоб ми могли зробити ці кроки”, – заявив Ердоган.

На цю заяву відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. У соціальній мережі X він порівняв Ердогана з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном.

“Ердоган йде по стопах Хусейна і погрожує нападом на Ізраїль. Тільки нехай згадає, що там було і чим це закінчилося”, – написав Кац.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
28 Липня 2024 19:03

Зеленський назвав три фактори для справедливого закінчення війни
29 Липня 2024 07:38

Розклад змагань третього дня Олімпіади-2024
28 Липня 2024 18:02

Росіяни били по Харкову протикорабельними ракетами
28 Липня 2024 16:39

У польському Вроцлаві українські чоловіки влаштували пікет із вимогою видати паспорти
28 Липня 2024 16:06

Юридичних підстав для надсилання електронних повісток поки що немає, – Міноборони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки