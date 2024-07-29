Ердоган погрожує “увійти” в Ізраїль для допомоги Палестині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив “увійти” в Ізраїль для підтримки палестинців.

За його словами, Туреччина повинна бути “дуже сильною”, щоб Ізраїль не міг тиснути на Палестину, повідомляє Reuters.

“Так само, як ми увійшли в Нагірний Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити подібне з ними. Немає жодних причин, чому ми не можемо це зробити. Ми просто повинні бути сильними, щоб ми могли зробити ці кроки”, – заявив Ердоган.

На цю заяву відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. У соціальній мережі X він порівняв Ердогана з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном.

“Ердоган йде по стопах Хусейна і погрожує нападом на Ізраїль. Тільки нехай згадає, що там було і чим це закінчилося”, – написав Кац.