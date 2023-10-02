ЗСУ за добу знищили майже 50 артсистем ворога

Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 510 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили ще 15 танків, 18 безпілотників та майже 50 артилерійських систем ворога.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 279080 (+510) осіб ліквідовано;
- танків – 4717 (+15) од.;
- бойових броньованих машин – 9000 (+9) од.;
- артилерійських систем – 6525 (+48) од.;
- РСЗВ – 801 (+3) од.;
- засоби ППО – 540 (+3) од.;
- літаків – 316 од.;
- вертольотів – 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5061 (+18) од.;
- крилаті ракети – 1529 од.;
- кораблі/катери – 20 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8909 (+26) од.;
- спеціальна техніка – 938 (+5) од.