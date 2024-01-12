ЗСУ за добу знищили 840 окупантів, 10 танків та 16 бронемашин, – Генштаб

Українські військові відбили атаки РФ на Авдіївському, Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках та знищили 840 окупантів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 368 460 (+840) осіб.
- танків ‒ 6060 (+10) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 254 (+16) од.
- артилерійських систем – 8710 (+11) од.
- РСЗВ – 957 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 642 (+1) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6835 (+1) од.
- крилаті ракети ‒ 1806 (+0) од.
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16) од.
- спеціальна техніка ‒ 1339 (+2) од.