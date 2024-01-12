Суспільство

ЗСУ за добу знищили 840 окупантів, 10 танків та 16 бронемашин, – Генштаб

12 Січня 2024 08:14
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війна

Українські військові відбили атаки РФ на Авдіївському, Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках та знищили 840 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 368 460 (+840) осіб.
  • танків ‒ 6060 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 254 (+16) од.
  • артилерійських систем – 8710 (+11) од.
  • РСЗВ – 957 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 642 (+1) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6835 (+1) од.
  • крилаті ракети ‒ 1806 (+0) од.
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1339 (+2) од.

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