Під час операції у Курській області Сили оборони України за добу прорвали дві лінії фортифікаційних споруд. Їх російська влада будували 2,5 роки, витративши 15 мільярдів рублів.

Про це повідомляє росЗМІ “Агентство“.

У матеріалі зазначено, що OSINT-аналітик Бреді Афрік, який склав карту російських фортифікацій за супутниковими знімками, зазначив дві лінії оборони у Коренівському та Суджанському районах Курської області – вздовж кордону та 5-10 кілометрів від нього.

“Судячи з карти Афріка, друга лінія проходила перед Суджею та за 15 км від селища Кореневе, куди, за даними українських та російських джерел, уже зайшли ЗСУ. Тобто українцям знадобилося близько доби, щоби подолати дві лінії фортифікаційних споруд, збудованих Росією за час війни”, – написали журналісти.

“Агентство” припустило, що однією з причин швидкого прориву укріплень могла стати нестача особового складу. Там додали, що ще у вересні 2023 року український Центр національного спротиву показав знімки з повітря укріплень в Курській області. Тоді у центрі повідомили, що майже на всіх опорних пунктах регіону немає особового складу та техніки. Мовляв, майже увесь особовий склад передислокували у Донецьку та Запорізьку область.