Суспільство

ЗСУ за добу прорвали російські укріплення вартістю понад 15 млрд рублів, – ЗМІ
8 Серпня 2024 15:20
читать на русском →
війна, росія
Екс-губернатор Курської області Роман Старовойт перевіряє будівництво фортифікаційних споруд у Суджанському районі / Фото з ТГ-каналу Романа Старовойта

Під час операції у Курській області Сили оборони України за добу прорвали дві лінії фортифікаційних споруд. Їх російська влада будували 2,5 роки, витративши 15 мільярдів рублів.

Про це повідомляє росЗМІ “Агентство“.

У матеріалі зазначено, що OSINT-аналітик Бреді Афрік, який склав карту російських фортифікацій за супутниковими знімками, зазначив дві лінії оборони у Коренівському та Суджанському районах Курської області – вздовж кордону та 5-10 кілометрів від нього.

“Судячи з карти Афріка, друга лінія проходила перед Суджею та за 15 км від селища Кореневе, куди, за даними українських та російських джерел, уже зайшли ЗСУ. Тобто українцям знадобилося близько доби, щоби подолати дві лінії фортифікаційних споруд, збудованих Росією за час війни”, – написали журналісти.

“Агентство” припустило, що однією з причин швидкого прориву укріплень могла стати нестача особового складу. Там додали, що ще у вересні 2023 року український Центр національного спротиву показав знімки з повітря укріплень в Курській області. Тоді у центрі повідомили, що майже на всіх опорних пунктах регіону немає особового складу та техніки. Мовляв, майже увесь особовий склад передислокували у Донецьку та Запорізьку область.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
8 Серпня 2024 15:02

В Україні офіційно запустили застосунок Армія+
8 Серпня 2024 14:55

Окупанти вдарили по Сумщині: загинула 6-ти річна дівчинка
8 Серпня 2024 14:39

“Укроборонпром” увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній
8 Серпня 2024 13:30

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників США
8 Серпня 2024 12:24

У РФ перестав працювати Youtube 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
усі думки