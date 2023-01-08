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ЗСУ вдарили по 26 районах зосередження сил ворога

8 Січня 2023 10:15
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генштаб

Для поповнення втрат і підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси, повідомляють у Генштабі.

Зазнаючи великих втрат, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – окупанти обороняються.

5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий “режим припинення вогню”, протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

За минулу добу Сили оборони з неба і землі завдали ударів по 26 районах зосередження ворога, а також відбили атаки росіян у районах 16 населених пунктів.

Серед них – Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.


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