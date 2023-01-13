ЗСУ: українська армія не залишила Соледар, бої йдуть у середмісті

Українська сторона знову спростовує повідомлення Росії щодо взяття Соледара. За словами представника Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого, ЗСУ, як і раніше, всередині міста.

“Бої йдуть у самому місті, інформація про те, що українські сили вийшли з Соледара, не відповідає дійсності, там точаться бої. Подробиці ми не говоримо, щоб не розкривати тактичного становища наших бійців. Сили противника переважають, бо вони кинули на цей напрямок. максимум сил. Але наші сили досі воюють у самому місті”, – заявляє Череватий.

Російське міноборони раніше заявило, що контролює місто на Донеччині.