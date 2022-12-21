Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ та партизани за тиждень знищили 10 російських баз на окупованій частині Запорізької області. Іван Федоров зазначив, що рух опору у регіоні – це повсякденна справа. Незалежно від дій ЗСУ, самі жителі регіону проводять низку диверсійних та саботажних акцій – підкладають вибухівку колабораціоністам, обливають фарбою російські пам’ятники та поширюють проукраїнські листівки:

«Знищено понад 10 російських баз рашистів, що знаходилися на території Мелітопольського району, самого міста, на території Пологів, Бердянська та Токмака. Відповідно ворог щодня втрачав бази на запорізькому напрямку».

Іван Федоров підкреслив, що і партизанський рух, і рух опору продовжуються, незважаючи на дії військ РФ у відповідь, які посилюють репресії.