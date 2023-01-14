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ЗСУ показали унікальні кадри захоплення ворожих позицій біля Бахмута

14 Січня 2023 13:45
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бахмут

Російські загарбники не полишають спроб окупувати всю Донецьку область. Наші військові героїчно протистоять ворогу.

Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати, повідомляє СтратКом ЗСУ.

Даний опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак. Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій. В результаті проведеної операції воїни ССО України знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових.


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