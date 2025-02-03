ЗСУ переходять на корпусну структуру: Сирський провів важливу нараду

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що розпочато заходи з переходу на корпусну структуру армії. Про це він заявив за підсумками наради щодо діяльності ЗСУ у січні 2025 року.
За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але українські військові продовжують ефективно знищувати ворожі об’єкти, зокрема й на території Росії. Серед головних пріоритетів – операції в Курській області та ураження військових об’єктів у глибині країни-агресора.
Основні напрями роботи:
- Посилення оборони та недопущення просування противника
- Насичення передових підрозділів особовим складом і технікою
- Рекрутинг та психологічна стійкість військових
- Адаптація новачків ще до залучення до бойових дій
- Нарощування безпілотної складової
Сирський також зазначив, що в січні вдалося збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності, та запланувати подальші заходи.
«Лютий буде непростим для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко», – підкреслив Головнокомандувач.