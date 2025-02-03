ЗСУ переходять на корпусну структуру: Сирський провів важливу нараду

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що розпочато заходи з переходу на корпусну структуру армії. Про це він заявив за підсумками наради щодо діяльності ЗСУ у січні 2025 року.

За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але українські військові продовжують ефективно знищувати ворожі об’єкти, зокрема й на території Росії. Серед головних пріоритетів – операції в Курській області та ураження військових об’єктів у глибині країни-агресора.

Основні напрями роботи:

Посилення оборони та недопущення просування противника

Насичення передових підрозділів особовим складом і технікою

Рекрутинг та психологічна стійкість військових

Адаптація новачків ще до залучення до бойових дій

Нарощування безпілотної складової

Сирський також зазначив, що в січні вдалося збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності, та запланувати подальші заходи.

«Лютий буде непростим для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко», – підкреслив Головнокомандувач.