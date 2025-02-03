Політика

ЗСУ переходять на корпусну структуру: Сирський провів важливу нараду
3 Лютого 2025 14:34
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Олександр Сирський особисто вручив нагороди нашим хоробрим піхотинцям і непохитним десантникам. Донеччина, грудень 2024 / Фото @osirskiy
Олександр Сирський особисто вручив нагороди нашим хоробрим піхотинцям і непохитним десантникам. Донеччина, грудень 2024 / Фото @osirskiy

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що розпочато заходи з переходу на корпусну структуру армії. Про це він заявив за підсумками наради щодо діяльності ЗСУ у січні 2025 року.

За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але українські військові продовжують ефективно знищувати ворожі об’єкти, зокрема й на території Росії. Серед головних пріоритетів – операції в Курській області та ураження військових об’єктів у глибині країни-агресора.

Основні напрями роботи:

  • Посилення оборони та недопущення просування противника
  • Насичення передових підрозділів особовим складом і технікою
  • Рекрутинг та психологічна стійкість військових
  • Адаптація новачків ще до залучення до бойових дій
  • Нарощування безпілотної складової

Сирський також зазначив, що в січні вдалося збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності, та запланувати подальші заходи.

«Лютий буде непростим для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко», – підкреслив Головнокомандувач.


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