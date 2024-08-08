Суспільство

ЗСУ нібито просунулися до 10 км углиб Курської області РФ – ISW 
8 Серпня 2024 07:30
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зсу, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Проаналізувавши зібрані дані, фахівці Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують нібито просування ЗСУ  до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

Про це повідомляє ISW.

“Підтверджено, що 7 серпня українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території”.

В огляді зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно в 10 кілометрах від міжнародного кордону.

Підтверджені на даний момент масштаби і місцезнаходження українського просування в Курській області вказують на те, що нібито українські війська проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

“Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної ескалації з боку України та уникненням перебільшення їхніх потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення”.


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