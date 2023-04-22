Суспільство

ЗСУ ліквідували ще майже 700 загарбників

22 Квітня 2023 11:15
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генштаб, втрати ворога

Збройні сили знищили ще 680 російських окупантів та десятки одиниць техніки за добу 21 квітня.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
  • бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
  • танків ‒ 3672 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2832 (+5) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 337 (+3).

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.


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