ЗСУ ліквідували ще майже 700 загарбників

Збройні сили знищили ще 680 російських окупантів та десятки одиниць техніки за добу 21 квітня.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,

бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,

танків ‒ 3672 (+4) од,

артилерійських систем – 2832 (+5) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 289 (+4) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 337 (+3).

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.