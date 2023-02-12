Суспільство

ЗСУ “денацифікували” ще майже тисячу окупантів

12 Лютого 2023 10:37
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втрати ворога

Збройні сили та захисники ліквідували ще 900 росіян на війні, а також 13 танків та 14 броньованих машин.

За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3280 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
  • артилерійських систем – 2287 (+17) од,
  • РСЗВ – 465 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
  • літаків – 296 (+1) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також українські захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.


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