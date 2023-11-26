Політика

Зростає кількість окупантів, які вирішили здатися в полон

26 Листопада 2023 10:50
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втрати ворога

Минулої доби ще 13 окупантів здалися в полон. Загалом, за тиждень, в операційній зоні ОСУВ Таврія майже 30 військовослужбовців противника вчинили так само – вибрали життя, замість безглуздої смерті у “м’ясних” штурмах.

Про це пише в телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський.

За його словами, на таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.

“Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 639 особи. Ще 13 окупантів здалися в полон”, – повідомив Тарнавський.

Знищено 13 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобілі. Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.


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