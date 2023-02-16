Кримінал

Зросла кількість поранених після авіаудару по Вовчанську

16 Лютого 2023 13:43
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хова, ракетний удар

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по місту Вовчанськ зросла до 6 осіб. За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, постраждалі – фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.

Нагадаємо, сьогодні, біля 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари.


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