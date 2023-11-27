ЗРК Patriot у травні збив над Брянською областю п’ять російських бортів — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що в травні 2023 року захисники України за допомогою ЗРК Patriot збили п’ять російських бортів над Брянською областю. Про операцію Повітряних сил він розповів в інтерв’ю Новинарні, опублікованому в понеділок, 27 листопада.

Інтерв’юер зазначив, що в День зенітних ракетних військ командування Повітряних сил опублікувало відео, з якого випливало, що ПС ЗСУ 13 травня 2023 року знищили російську авіацію над Брянською областю за допомогою ЗРК Patriot. Того дня країна-агресор втратила літаки Су-34 і Су-35, два вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1 і один Мі-8. Ігнат заявив, що жартома називає ці події «Брянською різаниною».

«Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбили керованими авіабомбами наші північні регіони», — розповів Ігнат.

За деякий час, додав речник, над Чорним морем було збито ще один ворожий Су-35.