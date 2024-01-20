Зранку російські війська обстріляли Куп’янськ: пошкоджено житловий будинок

Сьогодні близько 05:00 стався ворожий обстріл м. Куп’янськ. Попередньо – окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними за минулу добу, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Крім того, ЗСУ відбили 12 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового Куп’янського району.