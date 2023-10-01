Зранку рашисти обстріляли Борову

За даними Харківської обласної прокуратури, 1 жовтня близько 9:00 ворог обстріляв с. Підлиман Борівської СТГ Ізюмського району, пошкоджено приватні домоволодіння.
Також сьогодні вранці російські військові обстріляли смт Борова. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та територія агропідприємства.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.