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Зонд Solar Orbiter показав Сонце з рекордно близької відстані

3 Травня 2024 20:15
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космос

Європейське космічне агентство (ESA) оприлюднило нове відео, зняте космічним апаратом Solar Orbiter, яке дозволяє детально розглянути корону Сонця. На відео видно перехід нижніх шарів атмосфери Сонця до зовнішньої корони, яка набагато гарячіша.

“Це відео було записано 27 вересня 2023 року інструментом Extreme Ultraviolet Imager (EUI) на Solar Orbiter. У той час космічний апарат знаходився приблизно на третині відстані Землі від Сонця”, – пояснює ESA.

ESA каже, що найяскравіші точки, видимі на відео, досягають температури близько одного мільйона градусів Цельсія, а темні плями – це області, де поглинається випромінювання.


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