Економіка

Знеструмлено 15% території Харкова – Терехов

10 Лютого 2023 18:24
73
електропостачання

Близько 15% території міста Харкова залишається знеструмленою, і роботи з відновлення електропостачання після нічних та ранкових обстрілів продовжуються.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, енергетики та комунальники роблять все можливе, щоб дати світло у будинки городян.

«Ми подаємо тепло, забезпечуємо водопостачання у стислому режимі. Нам вдається локалізувати наслідки обстрілів. Працювали весь день, щоб дати світло, щоб працювали електротранспорт, метро та об’єкти інфраструктури», – зазначив мер.

Ігор Терехов повідомив, що вночі та вранці ворог цілив в об’єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зокрема, вранці був повторний приліт в один з об’єктів, який забезпечує тепло- та енергопостачання Харкова.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Лютого 2023 18:38
148

По території України сьогодні вдарили понад 100 ракет – Генштаб
10 Лютого 2023 21:06
55

Зупинився один енергоблок ХАЕС, ще дві АЕС знизили виробництво електроенергії – наслідки ракетної атаки 10 лютого
10 Лютого 2023 19:45
90

До 10 працівників харківського підприємства дістали рятівники ДСНС з-під завалів
10 Лютого 2023 19:03
85

Синєгубов відмовився повідомляти строки відновлення електропостачання
10 Лютого 2023 18:24
73

Знеструмлено 15% території Харкова – Терехов
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
усі думки