Знеструмлено 15% території Харкова – Терехов

Близько 15% території міста Харкова залишається знеструмленою, і роботи з відновлення електропостачання після нічних та ранкових обстрілів продовжуються.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, енергетики та комунальники роблять все можливе, щоб дати світло у будинки городян.

«Ми подаємо тепло, забезпечуємо водопостачання у стислому режимі. Нам вдається локалізувати наслідки обстрілів. Працювали весь день, щоб дати світло, щоб працювали електротранспорт, метро та об’єкти інфраструктури», – зазначив мер.

Ігор Терехов повідомив, що вночі та вранці ворог цілив в об’єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зокрема, вранці був повторний приліт в один з об’єктів, який забезпечує тепло- та енергопостачання Харкова.