“Значуща перемога” – Байден прокоментував звільнення Херсона

“Щодо Херсона – це була значна, значна перемога України. Значуща перемога. І я можу лише аплодувати мужності, рішучості та боєздатності українського народу та українських військових. Справді, вони просто дивовижні”. Так президент США Джо Байден прокоментував звільнення Херсона Збройними силами України.

Під час брифінгу для преси на Індонезійському Балі в понеділок Байден високо оцінив дії українських військових, поділився очікуваннями щодо того, що військові дії в Україні трохи сповільняться взимку, але відмовився ділитись прогнозами щодо результату війни в Україні. Байден все ж відзначив – плани Росії окупувати Україну провалились.

Президент США також запевнив у готовності США продовжувати підтримувати Україну.

“Думаю, наразі складно точно сказати, що це [звільнення Херсона] означає – але я дуже чітко прояснив, що ми збираємося і надалі забезпечувати українському народу спроможності для власного захисту.

Я думаю, ви побачите, що через зимові місяці та неможливість з такою ж легкістю пересуватися країною, все трохи сповільниться. Гадаю, ми ще побачимо, яким буде результат – за винятком того, що я впевнений, що Росія не окупує Україну, як вони планували з самого початку”, – сказав президент США.

Щодо можливості перемовин між Росією та Україною, Байден повторив свою тезу про те, що рішення про перемовини – за Україною.

“І ми не збираємося вести жодних переговорів. Нічого про Україну без України. Це рішення належить прийняти Україні” , – додав він.

Раніше Жозеп Боррель, верховний представник ЄС в понеділок також привітав звільнення Херсона.

“Російська армія відступає. Це дуже добра новина. Це означає, що стратегія військової підтримки України правильна. Нам треба робити це далі. Ми повинні і далі допомагати Україні усім чим можемо: військово, а також тиснути на Росію і пояснювати решті світу наслідки цієї війни”, – сказав Жозеп Боррель у Брюсселі перед початком наради європейських міністрів.