ЗМІ: Ворог почав використовувати ракети від С-400

РФ могла використати для удару по Києву 14 січня нові ракети для свого комплексу ЗРК С-400, що збільшує зону можливої поразки північних територій України, пише видання Defence Express.

Військовий журнал публікує фото уламків ракети, яка вдарила по Києву і повідомляє, що при роботі з наземними цілями така ракета має дальність близько 230 км і могла бути запущена з території Білорусі.

Використання нових ракет “дозволяє тримати під прицілом із території Білорусі не лише столицю України, а й такі міста як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів”, пише видання.

Раніше РФ використала для ударів з території Білорусі ракети з доведеною дальністю 120 км, пише видання, що дозволяло “тримати армії РФ у прицілі лише міста на умовній лінії Ковель-Сарни-Коростень”.

“Тепер, враховуючи останній удар, а також те, що і серед уламків ракет, які ворог застосував ще в грудні, було знайдено елементи ракет 48Н6ДМ, ворог почав систематично використовувати і новіші і далекобійні ракети вже від С-400”, пише Defence Express .

Раніше про ймовірне використання противником ракет С-400 по Києву повідомляло командування Повітряних сил. Але там також припускали, що стріляти могли із комплексу “Іскандер”.