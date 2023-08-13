Суспільство

ЗМІ: Внаслідок атаки на військову базу в Криму загинули десятки російських військових

13 Серпня 2023 12:06
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сбу, крим

Внаслідок атаки безпілотників на російську військову базу в Новоозерному в ніч на 12 серпня загинули та отримали поранення десятки військовослужбовців РФ. Про це з посиланням на джерело у Службі безпеки України пише УНІАН.

За словами співрозмовника видання, 17 дронів завдали ударів по наметовому містечку, стоянках автомобільної техніки та паливозаправникам російської армії. Як стверджує джерело, цю атаку організувала СБУ.

«Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюється. Але, за попередніми даними, йдеться про десятки вбитих і поранених окупантів і безліч пошкодженої техніки», – наголосив співрозмовник.

Раніше Міноборони РФ повідомляло, що в ніч на 12 серпня на півострів летіло 20 дронів – стверджувалося, що 14 з них були знищені силами ППО, ще шість – пригнічені засобами РЕБ.


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ЗМІ: Внаслідок атаки на військову базу в Криму загинули десятки російських військових
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