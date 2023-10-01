Політика

ЗМІ: Майбутнього “маршала перемоги” усунули від командування за провал біля Кліщіївки

1 Жовтня 2023 17:46
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пропаганда, російські військові

Генерал Андрій Сичовий, якого російська пропаганда називала “маршалом перемоги” та “тим, хто поверне руським Харків”, знятий з посади.

Про це пишуть телеграм-канали російських військкорів.

“… за результатами своєї істерично-кипучої діяльності останнього часу з бездарним розмотуванням довірених йому частин і підрозділів у тих непідготовлених і незабезпечених контратакуючих навалах в районі Кліщіївки та Андріївки знято зі своєї посади Сичового Андрія Івановича”, – повідомляє автор одного з каналів.

Він також описав сам процес зняття Сичового:

“Приїхали серйозні хлопці та забрали. Навіть без формальної передачі справ. Чим і як виправляти ситуацію це вже інше питання. Що буде далі із зазначеним полководцем – ще більше інше… Все ж таки розжалованим у рядові “штурми” ми його явно не побачимо”.

Андрій Сичов відомий тим, що під його командуванням влітку-восени минулого року російська армія втекла з Харківської області.


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