Кримінал

ЗМІ: Бойовик “ЛНР” очолює завод у Дніпрі і співпрацює з держустановами

20 Лютого 2023 21:57
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колаборант, лнр

Терорист із так званої “ЛНР” Андрій Анофрієв, якого мали б судити як бойовика терористичної “ЛНР”, спокійно очолює власне підприємство у Дніпрі і підписує контракти з держпідприємствами.

BIHUS.Info повідомляє, що попри підозру та роботу на окупантів, Анофрієв очолює підприємство “Дніпровагонрембуд” і підписує контракти з державними підприємствами, пише УП.

Журналісти стверджують, що у вересні 2022 року його завод підписав контракт із держпідприємством “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”, у грудні 2022 р. – контракт на капітальний ремонт піввагонів з держпідприємством “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.

Анофрієва затримали у квітні 2021 року. Йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Після завершення розслідування його справу передали в суд у Луганській області – Марківський районний суд.

Підготовче засідання у цій справі призначили за 2 місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після вторгнення РФ Марківку окупували. Суд разом із матеріалами слідства опинився в окупації.

В обласній прокуратурі Луганщини пояснили, що Марківський суд, який зараз в окупації, мав би передати матеріали до Покровського суду, що на Дніпропетровщині.

За даними слідства, Анофрієв у 2014 р. організував і очолив власну терористичну групу, що входила до складу так званого “Всєвєлікого войска Донского”.

Його “групу” також вважали причетною до викрадення людей для отримання викупу та вбивства співробітника СБУ – майора Тимура Гетманського.

На підконтрольній уряду території Анофрієв встиг очолити одну зі структур “Укрзалізниці”, балотувався до Харківської облради, відкрито публікував у соцмережах фото з “ЛНР” та з іншими терористами, їздив на окуповану територію.

У ЗМІ зазначають, що наразі його підприємство працює, а сам Анофрієв спокійно живе в Дніпрі.


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