“Зливали” локації працівників ТЦК у канали ФСБ: СБУ затримала блогерів в Одесі

В Одесі затримали сімох блогерів, які “зливали” локації працівників ТЦК до телеграм-каналів ФСБ. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК.

Окрім цього, блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

Служба безпеки затримала 7 фігурантів. Серед них подружжя одеситів, яке “зливало” локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу, що за наявними даними, адмініструють представники ФСБ.

Також СБУ затримала ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей же телеграм-канал. Крім того, затримано чотирьох мешканців Одеси, що намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів.

Серед фігурантів адміністратор регіонального телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією, де він поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.