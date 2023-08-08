Зловживання авторозподілом суддями львівської апеляції: про це знав і затриманий НАБУ голова ДСА

У Львівському апеляційному суді викрито змову суддів, які вручну обходять автоматичний розподіл. Перелік таких фактів надзвичайно довгий, а серед тих, під кого фальшують дані автоматичного розподілу, зокрема, наступні судді: Михайло Романюк, Олег Березюк та Ігор Галапац. Як з’ясувалося, про ці факти грубих порушено збоку вказаних суддів неодноразово було інформовано Державину судову адміністрацію України. Однак, замість розслідування злочинів вказаних суддів, ДСА доручило їм самим себе «перевірити і покарати». Про це свідчить відповідний лист ДСА, що є у розпорядженні редакції.

Як йшлося у двох попередніх розслідуваннях видання «Головне», судді Михайло Романюк, Олег Березюк та Ігор Галапац брали участь в розподілі коли перебували на лікарняних та у відпустках, що прямо заборонено Законом. Так само, до участі в розподілі допускалися їх колеги, які перебували у відпустках у тих випадках, коли треба було зробити видимість здійснення незалежного розподілу. Як за перших обставин, так і за других, результат фальшування автоматичного розподілу вже кілька років по одній справі – один і той самий.

Саме Михайло Романюк, Олег Березюк та Ігор Галапац фактично незмінно слухають одну з найбільш скандальних та сумнівних справ щодо нібито замаху на львівського кримінального авторитета Богдана Копитко. Одним з підозрюваних у буцімто замовленні цього «замаху» є Дмитро Гаврилюк. І хоч сам злочин взагалі має усі ознаки інсценування, Гаврилюка вже майже сім років без вироку утримують за ґратами в СІЗО. Останній нещодавно виграв справу в ЄСПЛ проти України, де саме європейські судді зафіксували факти зловживання збоку львівських судів та суддів.

Про системне втручання в розподіл та підтасовування його результатів у справі Гаврилюка, як з’ясувало видання, було поінформовано Державну судову адміністрацію України. Та замість реагування на факти зловживань Романюка, Березюка, Галапаца і ще низки суддів Львівського апеляційного суду, ДСА скерувала заяви про порушення до самих суддів. Тобто, в ДСА саме тим, кого звинувачено у фальсифікації авторозподілу рекомендувало дослідити питання та очевидно «самопокаратися» за це.

Кругова порука безкарності служителів Феміди у спосіб змови суддів та різних судових інстанцій на прикладі принаймні цієї справи – очевидна.

Щоправда, НАБУ кілька тижнів тому затримало керівника ДСА на підбурюванні до хабаря. Тож не виключно, що й обставинами покривання суддів апеляційної інстанції у Львові тепер теж займатимуться саме детективи НАБУ. Про усі описані сайтом «Головне» маніпуляції львівських суддів із авторозподілом та вірогідні корупційні зв’язки з третіми особами їх вже поінформовано.