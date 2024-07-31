5 “Шахедів” залетіли на територію Білорусі у ніч на 31 липня 

Мінімум 5 “Шахедів” в ніч на 31 липня залетіли в Білорусь.

Про це повідомив білоруський моніторинговий канал “Беларускі Гаюн“.

“У ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший захід “Шахедів” у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу. За інформацією “Беларускі Гаюн”, загалом за минулу ніч у Білорусь залетіло не менше ніж п’ять дронів-камікадзе типу “Шахед”.

Повідомляється, що перший “Шахед” зайшов у Білорусь приблизно о 23:20 у районі с. Асаревичі. ВПС Білорусі з аеродрому “Барановичі” підняли винищувач, який понад годину літав по всьому південному сходу країни поблизу прикордоння.

Дрони-камікадзе вторглися в повітряний простір Білорусі в районі смт. Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове. “Більшість дронів після заходу одразу йшли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столін (Брестська обл.)”, – пише “Беларускі Гаюн”.