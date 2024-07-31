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Смачно та корисно: насолоджуйтесь натуральними чаями Yogoda від виробника GFS 

31 Липня 2024 15:00
  На правах реклами

Якщо ви піклуєтеся про своє здоров’я й хочете покращити імунітет і підвищити тонус, зверніть увагу на натуральні чаї  ТМ Yogoda від українського виробника GFS, адже вони містять корисні для здоров’я компоненти й мають неперевершений смак.

Асортимент ягідних і фруктових чаїв Yogoda  

Чаї Yogoda виробляються з якісних ягід, фруктів та іншої натуральної сировини найкращих національних і світових постачальників. Завдяки технології шокового заморожування, яка застосовується для транспортування та зберігання сировини, усі компоненти не тільки залишаються свіжими, але й зберігають свій оригінальний смак, аромат і вітамінний склад. 

Виробник GFS пропонує кілька лінійок чаїв: 

  • Класичні — ягідні чаї, звичні з дитинства, а також імбирний чай. 
  • Без цукру — аналогічні чаї без доданого цукру, а також безцукрові фруктові напої з унікальними й несподіваними смаковими поєднаннями. 
  • Імуніті — чаї з поєднаннями найкорисніших для здоров’я компонентів. 

Розповімо детальніше про декілька традиційних чаїв, які найчастіше купують для підтримання імунітету. 

Чай обліпиха. Він має яскравий кисло-солодкий смак. Обліпиха, з якої виготовлений чай, багата на вітаміни C та E. Вона вважається протизапальним природним засобом, тому напої з обліпихи вживають для профілактики й лікування застуди.  

Крім обліпихи, ягідні чаї концентрати представлені й іншими різноманітними смаками, як-от малина, журавлина та смородина. Як відомо, ягоди є антиоксидантами, тому їх рекомендовано вживати для профілактики онкологічних захворювань. Також вони  містять велику кількість клітковини, яка необхідна для правильної роботи кишківника, низку вітамінів, мінералів та інших корисних мікроелементів, тому мають комплексний позитивний вплив на організм. 

Чай імбирний (концентрат) має пікантний смак, який не залишить байдужими любителів спецій і прянощів. Імбир, який є основним інгредієнтом чаю, вважається суперфудом, оскільки він багатий на вітаміни групи B, фолієву кислоту й мінерали, а також є афродизіаком. Завдяки такому складу імбир має низку корисних властивостей, зокрема допомагає зміцнити імунітет, покращує травлення та зігріває організм в холодну пору року. 

Чай з куркуми від Yogoda має м’який пряний смак. Куркума є потужним антиоксидантом, до того ж вона відома своїми протизапальними властивостями та здатністю покращувати стан суглобів і загальний тонус організму. 

Ці два потужні суперфуди поєднуються в пікантному та пряному чаї з імбиру і куркуми, який рекомендується як зігрівальний напій для холодних пір року.

Де купити чаї з натуральних інгредієнтів ТМ Yogoda

Замовити смачні вітамінні чаї ТМ Yogoda від GFS можна на сайті виробника з доставкою по Україні, а також їх можна придбати в партнерських мережах магазинів, як-от АТБ, Фора тощо. Насолоджуйтесь чаями Yogoda від GFS, відкривайте для себе нові смаки та дбайте про своє здоров’я з задоволенням!


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