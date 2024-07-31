У РФ заочно засудили телеведучу Мосейчук 

У Москві заочно засудили українську телеведучу Наталю Мосейчук до 5 років колонії за поширення ворожнечі та приниження гідності групи осіб за ознаками статі та національності.

Про це пише російське видання Sota.

Зазначається, що вирок Мосейчук заочно винесли у Басманному суді Москви. Прокурор заявила, що звинувачення проти української журналістки ґрунтуються на свідченнях свідків, які переглянули відео, де вона негативно відгукувалася про громадян РФ.

Потім прокурорка зачитала свідчення свідка, який вважав, що своїми словами телеведуча принижувала гідність росіян.

Як пише видання, кримінальну справу проти ведучої українського каналу “1+1” порушили через ефір у березні 2022 року, в якому вона “зробила висловлювання, зневажливе до росіян і обґрунтовувало насильство проти них”.

Йдеться, ймовірно, про відео, де вона звертається до дружин російських військових: “Мені здається, що ви повинні боятися… Мусите боятися, що рано чи пізно ви, дружини, станете вдовами, а ваші діти залишаться сиротами. Тому що помста українського народу знайде вас і на курортах Єгипту чи Туреччини, куди ви літатимете за гроші, зароблені на крові в Україні”.