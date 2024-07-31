Зеленський прокоментував атаку “Шахедів” на Україну

Президент України повідомив, що достатнє забезпечення дало можливість збити усі 89 ворожих “Шахедів” за ніч 31 липня.

Про це написав Зеленський у Facebook.

“89 “Шахедів” збито за минулу ніч. Усі, які були застосовані російськими терористами під час цієї атаки. І це важливий результат. Українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення”.

За його словами, така ж ефективність захисту потрібна й від російських ракет, і від бойової авіації окупанта.

“І це можливо забезпечити. Необхідні достатньо сміливі рішення партнерів – достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно та влучно”, – зазначив Зеленський.