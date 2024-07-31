Безалкогольний літній коктейль Морський бриз: швидко та смачно

Ягідно-фруктовий коктейль Морський бриз від Yogoda – це ідеальний напій для спекотних літніх вечорів і не тільки, адже його зручно носити з собою повсюди, а приготувати можна усього за 3 хвилини.

Смачний літній напій з натуральним складом

Свіжий, з легкою кислинкою, цей коктейль створений з натуральних інгредієнтів найвищої якості від національних і світових виробників. Під час транспортування та зберігання сировини використовується технологія шокового заморожування, завдяки чому зберігається оригінальний смак і корисні властивості інгредієнтів.

До складу Морського бризу входять ретельно відібрані ягоди журавлини, плоди лимона та грейпфрута, які забезпечують не тільки чудовий смак, вони ще й багаті вітамінами та іншими поживними речовинами, а також мед і цукор. Коктейль не містить штучних барвників, підсилювачів смаку, консервантів і пестицидів, тому є екологічно чистим і безпечним. Завдяки натуральному складу, цей напій підходить для тих, хто веде здоровий спосіб життя та стежить за харчуванням.

Швидке й легке приготування коктейлю Морський бриз

Приготування безалкогольного коктейлю Морський бриз не потребує ніяких спеціальних навичок і займає всього декілька хвилин:

Ось простий рецепт:

Розкрийте упаковку та додайте вміст у склянку. Влийте 200 мл охолодженої мінеральної води. Ретельно перемішайте. Покладіть у стакан кубики льоду. Дайте напою настоятися 3 хвилини.

Окрім мінеральної води, можна використовувати звичайну негазовану охолоджену воду, содову або тонік. У будь-якому випадку ви отримаєте неперевершений смак та приємні емоції.

Насолоджуйтесь Морським бризом у будь-якій ситуації

Пакетовану суміш зручно носити з собою, тому можна готувати коктейль не тільки вдома, а де завгодно: в дорозі, в поході, в спортзалі чи в офісі. Просто додайте воду – і ваш Морський бриз готовий.

Також зауважимо, що самостійне приготування коктейлів значно дешевше, ніж купівля аналогічних напоїв у кав’ярні чи кафе.

Смачні напої для спекотних днів від ТМ Yogoda

Морський бриз — чудовий вибір для домашніх вечірок з друзями та родиною, пікніків та навіть офісних буднів. Окрім цього напою, ТМ Yogoda пропонує й інші прохолодні літні напої з натуральним складом, такі як Мохіто, Брамбл і Персиковий Белліні, а також широкий асортимент смачних ягідних та фруктових чаїв.

Замовляйте літні коктейлі на офіційному сайті ТМ Yogoda з оперативною доставкою по Україні та готуйте освіжаючі корисні напої вдома. Також ви можете придбати продукцію бренду в магазинах партнерів, як-от Фора, АТБ тощо.