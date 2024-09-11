Суспільство

Зловмисники побили священника-військового у центрі Києва
11 Вересня 2024 10:20
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поліція
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Троє невідомих напали і побили митрополита Кримського та Симферопольського Климентабіля Михайлівського собору, який є військовослужбовцем Збройних сил.

Про це повідомляє Національна поліція.

“Поліція Києва встановлює обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці.

Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ”.


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