Спорт

Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2022

4 Листопада 2022 15:56
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футбол

Колишній капітан збірної Франції з футболу Зінедін Зідан стане головним тренером національної команди країни після закінчення чемпіонату світу-2022 у Катарі, повідомляє Libertad Digital.

Зідан підписав контракт із Федерацією футболу Франції і на посаді головного тренера збірної змінить Дідьє Дешама. Зазначається, що на кадрове рішення не вплинуть результати збірної Франції на ЧС.

Французи є чинними чемпіонами світу, вони виграли ЧС-2018.

Зідан, будучи гравцем, виграв чемпіонат світу-1998 та чемпіонат Європи-2000. Ставши тренером, на клубному рівні очолював мадридський “Реал”. За Зідана “Реал” тричі вигравав Лігу чемпіонів, по два рази – чемпіонат, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА, клубний ЧС.


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