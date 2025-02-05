Кримінал

Зі збитого азербайджанського літака витягли фрагмент ракети російського комплексу “Панцир-С”, – Reuters
5 Лютого 2025 08:50
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Збитий пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines / Фото: Reuters
Збитий пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines / Фото: Reuters

Влада Азербайджану отримала фрагмент ракети зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С”, якою був вражений пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав у грудні 2024 року в Казахстані.

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на джерело в уряді Азербайджану.

“Азербайджанська сторона має у своєму розпорядженні фрагмент ракети “Панцир-С”, який було витягнуто з літака та ідентифіковано за допомогою міжнародної експертизи”, – сказав співрозмовник агентства.

Міністерство транспорту Казахстану раніше 4 лютого опублікувало фотографії з об’єктами, витягнутими з корпусу літака.

Вражаючі елементи ракети ЗРК “Панцирь-С” / Міністерство транспорту Казахстану

Літак Embraer E190 авіакомпанії AZAL, що прямував із Баку до російського Грозного, зазнав аварії 25 грудня 2024 року в Актау в Казахстані. Літак розбився після того, як його перенаправили через Каспійське море в Казахстан. Під час аварії загинули 38 осіб, вижили 29 осіб.


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