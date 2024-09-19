Житомирський міський голова достроково склав свої повноваження

Сьогодні, 19 вересня, на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина.

Замість нього містом керуватиме секретар Житомирської міськради Галина Шиманська, повідомляє “Суспільне”.

“Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Я поки що не можу казати, у зв’язку з чим воно приймається. Думаю, десь на наступному тижні все зможу розказати”, – сказав він під час засідання сесії.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що Сухомлин йде на посаду Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України замість Мустафи Найєма.

