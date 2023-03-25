Харків

Житлові будинкии та інфраструктурний об’єкт: наслідки обстрілів Харківщини

25 Березня 2023 09:02
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харків, обстріли

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів області.

Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району, у Вовчанську пошкоджено щонайменше 2 житлові будинки, у смт Вільча – 4 житлові будинки, у с. Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об’єкт, повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

У с. Кругляківка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. У с. Першотравневе Ізюмського району обстрілами знищено гараж та приватний автомобіль. На щастя, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не було.

Сьогодні, біля 8:00 ранку, у с. Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 153 одиниці вибухонебезпечних предметів.


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