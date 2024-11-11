Жителі Суджі знову попросили про гуманітарний коридор. У Кремлі відповіли, що вперше про це чують

Родичі жителів міста Суджа Курської області, яке із серпня перебуває під контролем ЗСУ, надіслали нове, вже друге колективне звернення до влади Росії та України з проханням організувати гуманітарний коридор для евакуації своїх близьких із зони бойових дій, пише “Новая газета”.

Перше звернення було надіслано 12 вересня.

На друге звернення жителів Суджі поки відповіли тільки в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У ньому йдеться, що подібне звернення надходило і відповідь було надано.

Крім цього, жителі Суджі вирішили особисто зустрітися з російськими чиновниками і вимагати евакуації родичів. “Ми зрозуміли: на листи відповіді не буде. Їх покладуть у скриньку і забудуть. Як минулого разу, як завжди. Тому ми вирішили поїхати в Москву”, – розповіла росіянка Світлана Ляхова.

За словами Ляхової, у всіх відомствах її прийняли “без зайвих запитань і зволікань”. Однак при цьому чиновники заявили, що вперше чують про біди мешканців Суджі і жодних звернень раніше не отримували.