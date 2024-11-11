Суспільство

Жителі Суджі знову попросили про гуманітарний коридор. У Кремлі відповіли, що вперше про це чують
11 Листопада 2024 12:20
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курська операція
Ілюстративне фото / "Новая газета"

Родичі жителів міста Суджа Курської області, яке із серпня перебуває під контролем ЗСУ, надіслали нове, вже друге колективне звернення до влади Росії та України з проханням організувати гуманітарний коридор для евакуації своїх близьких із зони бойових дій, пише “Новая газета”.

Перше звернення було надіслано 12 вересня.

На друге звернення жителів Суджі поки відповіли тільки в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У ньому йдеться, що подібне звернення надходило і відповідь було надано.

Крім цього, жителі Суджі вирішили особисто зустрітися з російськими чиновниками і вимагати евакуації родичів. “Ми зрозуміли: на листи відповіді не буде. Їх покладуть у скриньку і забудуть. Як минулого разу, як завжди. Тому ми вирішили поїхати в Москву”, – розповіла росіянка Світлана Ляхова.

За словами Ляхової, у всіх відомствах її прийняли “без зайвих запитань і зволікань”. Однак при цьому чиновники заявили, що вперше чують про біди мешканців Суджі і жодних звернень раніше не отримували.


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