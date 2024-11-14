Кримінал

Житель Бразилії підірвав себе біля будівлі Верховного суду
14 Листопада 2024 08:22
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бразилія
Поліцейські машини біля будівлі Верховного суду Бразилії / Фото: REUTERS

Житель Бразилії влаштував самопідрив біля входу в будівлю Верховного суду на площі Трьох влад у столиці країни, пише Reuters.

Загалом вибухів було два – з інтервалом близько 20 секунд у районі 19:30 за місцевим часом. Перший стався в автомобілі на парковці поруч із будівлею.

Потім у будівлю Верховного суду спробував увійти чоловік, але не зміг, і стався другий вибух, розповіла заступник губернатора федерального округу Селіни Леао. Інших постраждалих, за словами Леао, внаслідок вибуху немає.

На площі, де стався вибух, розташовуються установи, що представляють усі три гілки влади Бразилії: виконавчу, законодавчу і судову.

Загиблого опізнано як Франсіско Вандерлі Луїс. Metropoles повідомляє, що йому було 59 років, 2020 року він був кандидатом у міські радники від Ліберальної партії в місті Ріу-ду-Сул. Перед тим, як прийти до Верховного суду, за даними газети, Луїс опублікував у соцмережах скріншоти повідомлень, надісланих самому собі у вотсаппі, у яких він детально виклав план вибухів і попередив поліцію, що в неї є 72 години.

Вибухи в Бразилії сталися за п’ять днів до великої міжнародної події – саміту країн G-20, який відбудеться в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада.


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