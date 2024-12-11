Політика

Журналісти розповіли деталі зустрічі Зеленського з Трампом в Парижі
11 Грудня 2024 09:55
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зеленський, трамп
Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі / Фото: Офіс президента

Обраний президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі, повторював свою позицію про необхідність негайного припинення вогню та переговорів між Росією та Україною.

За словами джерел Reuters, які ознайомлені з ходом зустрічі, Трамп поводився доброзичливо, шанобливо та відкрито, висловлюючи готовність слухати.

Під час неформальної бесіди без радників Трамп, Зеленський та французький президент Емманюель Макрон не обговорювали конкретні шляхи досягнення миру, але Зеленський використав цю зустріч для налагодження стосунків з Трампом і пояснив необхідність гарантій безпеки для України в разі будь-яких переговорів. 

Зеленський наголосив, що одне лише припинення вогню недостатньо, адже Росія може знову напасти. Джерело в Офісі президента України повідомило, що Трамп обмірковує всі деталі цієї ситуації.

Водночас Макрон і Зеленський підкреслили, що Путін у 2024 році значно змінився і став іншим, ніж у 2017 році, коли Трамп мав з ним справу. Вони також навели як аргумент падіння режиму Башара Асада в Сирії, що підтримувала Росія, як приклад для більш жорсткої позиції США щодо Москви на майбутніх переговорах.


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