Журналістка “Громадське” відмовилась від участі у престижному конкурсі Thomson Foundation

Журналістка “Громадське” Олеся Біда потрапила в шортліст престижної премії від Thomson Foundation.

В той же час, в шортлісті премії опинилася журналістка проросійського видання «Страна».

“Олеся Біда разом з редакцією прийняла рішення не продовжувати участь в конкурсі, якщо організатори найближчим часом не виключать дописувачку проросійського медіа, яке роками дискредитувало Україну”, – повідомила у соцмережі шеф редактор “Громадського” Євгенія Моторевська.

Між тим Міністерство культури та інформаційної політики України готує звернення для “Thomson Foundation” щодо виключення зі списку кандидатів на премію у конкурсі молодих журналістів кореспондентки видання “Страна. ua”, що просувала проросійські наративи, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“Відповідне звернення Міністерство культури та інформаційної політики України готує Thomson Foundation щодо виключення журналістки зі списку номінантів. Інші українські журналісти, які справедливо потрапили в шорт лист, відмовляються від подальшої участі в конкурсі, якщо журналісти проросійських видань будуть у ньому присутні”, – написав Ткаченко у телеграм-каналі ввечері у середу.

Ткаченко переконаний, що “така ситуація образлива для українських медіа, які сьогодні об’єктивно висвітлюють події в Україні, не грають на руку агресору і аж ніяк, на відміну від “Страна.ua”, не підтримують військову агресію Росії проти України”.

За його словами, “факт того, що вона працює на видання, заблоковане в Україні згідно з Указом Президента України №376/2021… за вищезгадану проросійську діяльність, унеможливлює її присутність у шорт-листі поважної премії”.

Thomson Foundation Young Journalist Award – щорічний журналістський конкурс Thomson Foundation (Фонду Томсона), присвячений пошуку та заохочення найбільш перспективних журналістів із усього світу. Премія існує вісім років для журналістів віком до 30 років із країн із валовим національним доходом на душу населення менше 20 000 доларів.