Суспільство

Жінки з медосвітою, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон

28 Вересня 2023 18:45
читать на русском →
армія, жінки

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що жінки із медичною освітою, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон.

Про це він повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок”, — сказав Демченко.

Речник наголосив, що “інших змін щодо обмеження в праві виїзду, зокрема жінок, які з 1 жовтня мають стати на облік, немає”.

Він також додав, що стосовно жінок, які вже перебувають на військовому обліку, не діє обмеження щодо перетину кордону.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Вересня 2023 19:57

Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
28 Вересня 2023 19:47

Сили оборони наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, – Генштаб
28 Вересня 2023 19:16

Окупанти з артилерії обстріляли Херсон. Загинули три жінки
28 Вересня 2023 18:22

Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року
28 Вересня 2023 17:06

У Польщі підтвердили, що торік на територію країни впала українська ракета
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки