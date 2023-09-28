Жінки з медосвітою, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що жінки із медичною освітою, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон.

Про це він повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок”, — сказав Демченко.

Речник наголосив, що “інших змін щодо обмеження в праві виїзду, зокрема жінок, які з 1 жовтня мають стати на облік, немає”.

Він також додав, що стосовно жінок, які вже перебувають на військовому обліку, не діє обмеження щодо перетину кордону.