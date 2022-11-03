Жерар Піке вирішив повісити бутси на гвіздок

Жерар Піке оголосив про звільнення з “Барселони” та завершення кар’єри. У суботу він востаннє зіграє на Камп Ноу.

Захисник грав за молодіжку каталонської команди з 1997-го року, 2004-го перебрався у дорослий “Ман Юнайтед”, але 2008-го повернувся до рідного клубу.

З ним він вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, шість разів брав Кубок і Суперкубок країни, три Ліги чемпіонів, три Суперкубки Європи та три клубні чемпіонати світу.

“Тепер, коли всі мрії тієї дитини здійснилися, я хочу сказати вам, що вирішив закінчити цю подорож. Я завжди казав, що не буде іншого клубу після Барси. Так і буде”, – заявив Жерар Піке.