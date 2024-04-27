Зґвалтовані російською воєнщиною українки отримають компенсації

Українські жінки та чоловіки, які були зґвалтовані російськими військовими, зможуть отримати компенсацію фізичної та моральної шкоди. Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська. За її словами, перші виплати буде здійснено вже найближчими тижнями, пише The Guardian.

Виступаючи на міжнародній конференції в Києві, присвяченій проблемі сексуального насильства на війні, Зеленська назвала виплату компенсацій жертвам не тільки економічною підтримкою, а й кроком до відновлення справедливості. Вона підкреслила, що жертви насильства не можуть чекати, поки конфлікт вирішиться або коли Росія почне платити репарації, – їм необхідна допомога вже зараз. “Ми не можемо забрати той біль, що вже заподіяв агресор, але ми можемо стати болезаспокійливим. Можемо показати, що не всі у світі – ґвалтівники і вбивці, що є допомога, підтримка і справедливість”, – сказала вона.

Заступник прем’єр-міністра України Ольга Стефанишина представила проєкт компенсацій. Згідно з ним, справу кожної жертви оцінюватимуть індивідуально. У рамках пілотного проєкту близько 500 жертв насильства зможуть отримати одноразові компенсації до кінця жовтня цього року.

Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявляв, що російські війська широко і систематично використовують сексуальне насильство як знаряддя війни і тортур. Насильству під час війни піддаються як жінки, так і чоловіки, а також люди похилого віку та діти обох статей. За повідомленням Кислиці, зараз слідчими органами України зафіксовано щонайменше 290 випадків сексуального насильства, від якого постраждали 102 чоловіки і 188 жінок. Реальна кількість жертв може бути набагато більшою, оскільки багато хто з них вважає за краще не розповідати про те, що з ними сталося.