Зеленський звинуватив Захід у “нульовій реальній реакції” на нові російські обстріли України

Президент Володимир Зеленський розкритикував реакцію західних партнерів на масштабну російську атаку, що в ніч на 5 жовтня накрила Україну, назвавши її «нульовою реальною відповіддю». Про це пише The Guardian.

«Є нуль реальної реакції на терор. Усе, що відбувається, — це просто слова про підтримку», — заявив Зеленський, закликавши США та європейських партнерів прискорити передачу систем ППО та ракет середньої дальності.

У матеріалі The Guardian зазначається, що український лідер уже не вперше висловлює розчарування повільним виконанням оборонних обіцянок Заходу, тоді як Росія нарощує темп атак по цивільній інфраструктурі.

Зеленський також наголосив, що одностороннє припинення вогню з боку Росії неможливе, якщо партнери не забезпечать Україні достатній захист у повітрі: