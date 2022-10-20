Зеленський звинуватив росіян у мінуванні греблі та агрегатів Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції та планують вчинити теракт під чужим прапором.

Про це він заявив у зверненні до Європейської ради.

“Росія свідомо створює ґрунт для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували греблю та агрегати Каховської гідроелектростанції.

Це один із великих енергооб’єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиниться понад 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Можливе зруйнування забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть роботу каналу, який збудовано для постачання води до Криму і про який періодично нібито “пікуться” у Москві, буде повністю зруйновано. Ось це справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму.

А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою”, – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт.

Нагадаємо, Росія вже кілька днів звинувачує Україну в обстрілах Каховської ГЕС, стверджуючи, що таким чином ЗСУ хочуть влаштувати розлив Дніпра та відрізати групу російських військ на правому березі від ліній постачання з лівого берега.

Україна ці звинувачення відкидає. Українські експерти вважають, що росіяни можуть самі підірвати дамбу, якщо ухвалять рішення йти на лівий берег Дніпра – щоб утруднити ЗСУ форсування річки.

Фахівці вже підрахували, що у разі підриву греблі виникне хвиля заввишки майже 5 метрів, яка дійде до Херсона за 2 години.