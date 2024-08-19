Зеленський звинуватив РФ у використанні ЗАЕС в якості майданчика для ударів по Нікополю 

Президент України заявив, що Росія використовує територію окупованої Запорізької АЕС в якості майданчика для ударів по Нікополю та інших громадах, зберігає там військову техніку та боєприпаси.

Про це пише Зеленський у соцмережах.

“Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС.

Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності”.

За словами президента, протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів.

Так буде й надалі, але для цього має припинитися російська присутність на ЗАЕС.

Вже більш ніж два роки окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС: “І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу”.